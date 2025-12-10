В Карелии внедрили современные методы хирургии увеличенной предстательной железы

Врачи Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи освоили современные лапароскопические методы лечения гиперплазии предстательной железы больших размеров.
Новые технологии позволяют исключить частые послеоперационные осложнения, характерные для устаревших методик, сообщает Минздрав Республики Карелия.
Раньше крупные железы объёмом от 120 до 250 куб. см (при норме 25-30 куб. см) удаляли через разрез, что могло приводить к длительным осложнениям: недержанию мочи у 10-13% пациентов, болевому синдрому у 15-20% и продолжительному кровотечению на протяжении несколькоих месяцев.
Сейчас же для таких случаев применяют лапароскопическую или экстраперитонеоскопическую операции. При этих вмешательствах не травмируется мочеиспускательный канал, обеспечивается тщательная остановка кровотечения и анатомичное ушивание тканей, что значительно снижает риски для пациента. Метод выбирается индивидуально для каждого больного.
Новые методики требуют от хирургической бригады высокой квалификации и слаженной работы. Внедрить их помогли консультации ведущих урологов из Нижнего Новгорода и Москвы. В Карелии операции успешно выполняет команда под руководством заведующего хирургическим отделением Артёма Грибкова и врача-уролога Валентина Бакаева. Специалисты имеют опыт в сложных лапароскопических операциях, включая пиелолитотомию, пластику мочеточника и лоханки, резекцию почки, лапароскопическую нефрэктомию, а также в хирургии забрюшинного пространств.
