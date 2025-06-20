В Карелии вновь обещают кратковременные дожди

Карельские синоптики рассказали о погоде на четверг.

10 июля в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +9, +11°С, днём +15,+17°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем по южным районам кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +6,+11°С, днем +15,+20°С.