В Карелии вновь объявлен конкурс на обустройство инфраструктурой земельных участков под жилье в Сортавале

На эти цели республике выделено из федерального бюджета более 332 миллионов рублей.

Управление капитального строительства Карелии вновь объявило конкурс на обустройство транспортной и инженерной инфраструктурой земельных участков в районе Совхозного шоссе в Сортавале. Торги планировалось провести еще в марте, но заказчик работ их отменил. Начальная стоимость контракта за это время не изменилась и составляет более 332 миллионов рублей.

Напомним, в районе Совхозного шоссе предполагается построить автомобильную дорогу, подвести электрическое освещение, а также водопровод и канализацию. Средства на эти цели выделены в рамках индивидуальной программы развития Карелии, которая была утверждена правительством РФ. Земельные участки в районе Совхозного шоссе предназначены для жилищного строительства.