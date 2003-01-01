В Карелии вновь объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Карелии из-за тумана. Предупреждение действует с 21:00 10 сентября до 10:00 11 сентября.
Туман ожидается на большей части территории республики. Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Жителям и гостям республики, особенно за рулем, рекомендуется быть внимательными и соблюдать осторожность. Видимость на дорогах может ухудшиться до 500 метров и менее.
Это уже второе предупреждение о погодной опасности из-за тумана в сентябре, сегодня ожидается радиационный туман. Переживать не стоит — явление не имеет никакого отношения к радиационному излучению.
Ранее правила поездок в туманную погоду напомнили в МЧС Карелии.