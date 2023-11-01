В Карелии вновь подешевел бензин

На заправках республики снизились цены на востребованные виды бензина.

Статистику изменения цен на бензин за минувшую неделю, с 24 по 30 октября, представили в Карелиястате.

Судя по цифрам, топливо в Карелии продолжает дешеветь. Так, за неделю бензин автомобильной марки АИ-92 стал дешевле на 1,5%, АИ-95 — на 1,1%. Дизельное топливо подешевело на 0,9%.

Ранее в Карелиястате рассказали, что в республике за неделю сильно подорожали овощи, зато подешевели некоторые фрукты.