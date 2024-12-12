В Карелии вновь подорожали популярные овощи

Цена огурцов и помидоров в магазинах республики за неделю подскочила.

По данным Карелиястата, за минувшую неделю, с 3 по 9 декабря, в республике резко подорожали огурцы (на 6.3%) и помидоры (на 5%).

Также дороже от 1.6% до 6.8% стали картофель, яблоки, капуста, сосиски, сардельки, пшено, консервы фруктово-ягодные для детского питания, подсолнечное масло, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная, а также маргарин.

При этом подешевели вареная колбаса, сразу на 8.4%, а также макароны и пшеничная мука — на 1.1%.