В Карелии вновь превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу

На минувшей неделе простудными заболеваниями заразились около двух тысяч жителей Карелии.

Статистику за неделю привели в Управлении Роспотребнадзора по Карелии. Всего за неделю к врачам обратились 1982 жителя республики. Зарегистрировано 5 случаев гриппа.

«Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога на 6%», — уточнили в ведомстве.

В Петрозаводске за неделю заболели 948 человек. Цифры ниже эпидемического порога на 10%.

Выделены вирусы: гриппа А, гриппа В, риновирусы, РС-вирусы, сезонного коронавируса. Ни одного случая Covid-19 не зарегистрировано. На карантин не было закрыто ни одно образовательное учреждение.