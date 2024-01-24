В Карелии вновь резко подорожал один популярный продукт

Карелиястат опубликовал изменение цель за минувшую неделю.

Специалисты Карелиястата опубликовали изменение потребительских цен на продукты с 16 по 22 октября. В республике вновь, после небольшого перерыва, резко стали дорожать огурцы.

Популярный овощ за неделю стал дороже сразу на 12,3%. Также подорожали морковь (на 8,8%), лук (6%), капуста (3,7%), полукопченая и варено-копченая колбаса (3,7%), соль (3%),сосиски и сардельки (2,6%), пшеничная мука (2,3%)

В то же время подешевели вареная колбаса (на 4,6%) кура охлажденная и замороженная (3%), свекла (1,7%).

Напомним, цена на огурцы в Карелии стабильно росла последние три месяца, за исключением небольшого периода в январе.