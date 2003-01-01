В Карелии вновь вспыхнули лесные пожары

Огонь охватил сразу четыре района республики.

После локализации «последнего» в Карелии лесного пожара стало известно о действии ещё 5 очагов возгорания. Об этом сообщили в Минприроды республики.

Общая площадь поражённой огнём территории превысила 9 гектаров. Прямо сейчас пламя бушует в Муезерском, Прионежском, Сортавальском и Лахденпохском районах.

— За вчерашний день ликвидированы 2 пожара, возникших из-за обрыва проводов на линии электропередач: в Муезерском и Суоярвском округах. Сегодня утром ликвидированы пожары в Беломорском и Кондопожском районах. Оба возгорания возникли по вине людей, — рассказали в ведомстве.

Напомним, до 18 августа в Карелии продолжит действовать режим ограничения пребывания людей в лесах. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 600 тысяч рублей.