В Карелии во вторник ожидаются сильный ветер и дожди

Сильный ветер, дожди и грозы ожидаются в Карелии 21 августа, сообщает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Петрозаводск будет облачно. Дождь, временами сильный. Ветер ночью восточный, днем северный, северо-западный умеренный с порывами до сильного.

Температура ночью +10, +12; днем +14, +16.

По центральным районам ожидаются дожди, местами сильные, на севере – кратковременный дождь. Днем кратковременные дожди, по восточным районам местами сильные. Возможны грозы.

Ветер ночью восточный, днем северный, северо-западный умеренный, на юге республики порывистый сильный, днем в большинстве районов порывистый до сильного.

Температура ночью +5,+10, на юге местами до +15; днем +13, +18.