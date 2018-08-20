В Карелии во вторник ожидаются сильный ветер и дожди

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Сильный ветер, дожди и грозы ожидаются в Карелии 21 августа, сообщает Гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, во вторник в Петрозаводск будет облачно. Дождь, временами сильный. Ветер ночью восточный, днем северный, северо-западный умеренный с порывами до сильного.
Температура ночью +10, +12; днем +14, +16.
По центральным районам ожидаются дожди, местами сильные, на севере – кратковременный дождь. Днем кратковременные дожди, по восточным районам местами сильные. Возможны грозы.
Ветер ночью восточный, днем северный, северо-западный умеренный, на юге республики порывистый сильный, днем в большинстве районов порывистый до сильного.
Температура ночью +5,+10, на юге местами до +15; днем +13, +18.
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