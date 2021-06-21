В Карелии водитель автобуса отвлекся и вылетел в кювет

В результате аварии, в которую угодил автобус, пострадал находящийся в салоне пассажир.

Во вторник, 22 июня, в Пряжинском районе в ДТП пострадал пассажир автобуса. Об этом сообщает ГИБДД.

Авария произошла около 10 утра на 386 км. автодороги Кола. Водитель автобуса «ПАЗ» отвлекся от управления и съехал в кювет.

По предварительным данным, в результате пострадал пассажир автобуса — 41-летний мужчина. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Автобус перевозил рабочих. Вся документация, предусмотренная правилами, была в наличии. Водитель был трезв.

По факту аварии проводится проверка, выясняются дополнительные обстоятельства.

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