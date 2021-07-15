В Карелии водитель без прав насмерть сбил велосипедиста

В Суоярви автомобилист без прав насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия.

Трагедия произошла 15 июля, в четверг, в 00:42 в Суоярви, сообщают в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП. Он не оказал помощь пострадавшему и не сообщил в Госавтоинспекцию о случившемся.

В результате ДТП велосипедист, 49-летний мужчина (житель Суоярви), получил смертельные травмы, от которых скончался по прибытии медиков скорой помощи.

В ходе розыскных мероприятий (с помощью показаний очевидца ДТП) водитель автомобиля «ВАЗ» был установлен. Им оказался 38-летний местный житель, водительских прав мужчина не имеет. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске в аварии пострадал велосипедист.