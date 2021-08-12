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В Карелии водитель без прав улетел в кювет и попал с травмами в больницу

Новости. Происшествия
09:06, 15 Августа 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии

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ДТП с 20-летним пострадавшим произошло в Пудожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 14 августа, в 05:10 у дома №57 по улице Пионерская в Пудоже 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» (не имеющий права управления) не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП молодой человек получил травмы и был госпитализирован в Пудожскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее под Петрозаводском юноша без прав устроил аварию с пострадавшими.

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