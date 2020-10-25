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В Карелии водитель фуры может лишиться прав из-за опасного обгона на "зебре"

Новости. Общество
07:50, 26 Октября 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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В Пряжинском районе на трассе "Кола" водитель грузового автомобиля попался на опасном обгоне на пешеходном переходе.

По сообщению ГИБДД Карелии, сотрудники спец взвода Госавтоинспекции в Пряжинском районе на автодороге "Кола" пресекли нарушение 33-летним водителем фуры - выполнение опасного обгона на пешеходном переходе.

За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что водителю пассажирского автобуса грозит лишение прав за грубое нарушение ПДД в Медвежьегорске.

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