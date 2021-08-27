В Карелии водитель фуры спрятал номер авто и был пойман инспекторами

В Госавтоинспекции сообщили, что водитель грузового автомобиля скрыл автомобильный знак, чем нарушил закон.

В Прионежском районе на 422 км. трассы «Кола» инспекторы ДПС зафиксировали нарушение, которое допустил 43-летний водитель грузового автомобиля «Volvo». В ГИБДД сообщают, что он «применил средства для скрытия государственных регистрационных знаков».

Нарушителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев, пояснили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Карелии 73-летний водитель останется без машины за страсть к пьянству за рулем.