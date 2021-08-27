Реклама
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
Сегодня 12:55
Жители Прионежского района помогают родному краю двигаться только вперед (ВИДЕО)
Сегодня 10:59
Список кандидатов в депутаты Заксобрания Карелии по округам – найти легко
27.08.2021 17:46
Список кандидатов в депутаты Заксобрания Карелии по округам в Петрозаводске – найти легко
27.08.2021 17:03
Жители Лоухского района принимают важные решения для сохранения своей уникальной истории (ВИДЕО)
27.08.2021 13:50
Жители Кемского района принимают решения, которые помогут сделать его комфортным (ВИДЕО)
27.08.2021 09:35

В Карелии водитель фуры спрятал номер авто и был пойман инспекторами

Новости. Происшествия
16:27, 28 Августа 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Новости партнеров

В Госавтоинспекции сообщили, что водитель грузового автомобиля скрыл автомобильный знак, чем нарушил закон.

В Прионежском районе на 422 км. трассы «Кола» инспекторы ДПС зафиксировали нарушение, которое допустил 43-летний водитель грузового автомобиля «Volvo». В ГИБДД сообщают, что он «применил средства для скрытия государственных регистрационных знаков».

Нарушителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев, пояснили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Карелии 73-летний водитель останется без машины за страсть к пьянству за рулем.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
26.08.2021, 10:20
Шок: врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем
22.08.2021, 12:38
Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов
26.08.2021, 07:50
Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ
27.08.2021, 10:16
Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском
21.08.2021, 17:16
После удара «Газели» легковушка едва не сбила пешехода на тротуаре в Петрозаводске (ВИДЕО)

Чтиво

27.08.2021 11:34
Без политики
Исконно русский продукт с карельской «изюминкой»
Туристический бум, который в последнее время переживает Карелия, сопровождается ростом интереса ко всему, что называется «местным колоритом».
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
23.08.2021 14:00
«Работа с деревом дает энергию»
23.08.2021 11:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»