В Карелии водитель и пассажир, которые сели в автомобиль пьяными, лишатся водительских прав

В Пряже пьяный собственник авто передал руль пьяному другу, и теперь оба станут пешеходами на 1,5 или 2 года, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Пряжа инспекторы ДПС остановили автомобиль, которым управлял водитель с признаками опьянения. Освидетельствование с помощью алкотестера подтвердило предположение полицейских: показания прибора составили 1.34 мг/л. Рядом с водителем находился собственник автомобиля, который доверил управление транспортным средством нетрезвому мужчине.

В отношении водителя составлены административные материалы. Нарушитель заплатит штраф в 30 тысяч рублей и будет лишен права управления на срок от 1.5 до 2 лет.

Собственник автомобиля понесет ответственность за передачу права управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1.5 до 2 лет.

Решение о наказании примет суд.