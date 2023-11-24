В Карелии водитель иномарки не учел погодные условия и влетел во впереди идущее авто

В дорожной аварии травмы получил ребенок.
При смене погоды наблюдается резкое увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими. Причинами дорожных аварий становятся невнимательность водителей и то, что они не готовы управлять автомобилем в новых погодных условиях.
В Госавтоинспекции Карелии рассказали дорожной аварии в Суоярвском районе.
ДТП произошло 18 ноября, около 13.00, вблизи поселка Пийтсиёки. Там водитель Volkswagen не учел погодные условия, его автомобиль столкнулся с автомобилем Audi, который ехал впереди в попутном направлении.
В дорожой аварии получил травмы 14-летний ребенок, пассажир Audi. Он потом самостоятельно обратился за медицинской помощью.
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