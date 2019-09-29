В Карелии водитель иномарки врезался в забор и погиб на месте

ДТП произошло 28 сентября в Медвежьегорском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В с. Великая Губа на ул. Гористой в 23.00 21-летний водитель автомобиля Skoda Fabia съехал с дороги и врезался в забор.



В результате происшествия водитель скончался на месте ДТП, 17-летний пассажир автомобиля был госпитализирован в Медвежьегорскую ЦРБ.



Обстоятельства ДТП выясняются. По факту ДТП проводится проверка.