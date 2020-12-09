В Карелии водитель КамАЗа привлечен к ответственности за неприкрытый груз

В Суоярви водитель самосвала нарушил требования перевозки грузов, за что был привлечен к административной ответственности, сообщили в Госавтоинспекции Карелии

В Суоярви водитель КамАЗа нарушил требования по перевозке сыпучего груза - он не закрыл щебень теном, за что был привлечен к административной ответственности.

В соответствии с законодательством данное нарушение правил предполагает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Всего с начала года сотрудники Госавтоинспекции Карелии зафиксировали почти 2400 аналогичных нарушений. Госавтоинспекция Карелии призывает водителей и лиц, ответственных за перевозку грузов, обеспечить перевозку грузов согласно уставу автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.