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В Карелии водитель КамАЗа привлечен к ответственности за неприкрытый груз

Новости. Общество
18:40, 10 Декабря 2020
фото: ©Госавтоинспекция Карелии
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В Суоярви водитель самосвала нарушил требования перевозки грузов, за что был привлечен к административной ответственности, сообщили в Госавтоинспекции Карелии

В Суоярви водитель КамАЗа нарушил требования по перевозке сыпучего груза - он не закрыл щебень теном, за что был привлечен к административной ответственности.

В соответствии с законодательством данное нарушение правил предполагает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Всего с начала года сотрудники Госавтоинспекции Карелии зафиксировали почти 2400 аналогичных нарушений. Госавтоинспекция Карелии призывает водителей и лиц, ответственных за перевозку грузов, обеспечить перевозку грузов согласно уставу автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

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