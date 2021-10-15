В Карелии водитель купил автомобиль с долгами

Новый собственник автомобиля вынужден был заплатить почти 200 тысяч рублей, чтобы зарегистрировать машину, сообщили в УФССП Карелии.

В службе приставов Кондопожского района находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности в размере 238 тысяч рублей. Приставы успели списать с зарплаты должника 60 тысяч рублей, после чего неплательщик уволился.

Кроме того, должнику принадлежал автомобиль, который он продал одновременно с вынесением запрета на регистрацию транспорта. В результате новый собственник не смог поставить автомобиль на учет в ГИБДД, поэтому остаток задолженности — 177 тысяч рублей — оплатил именно он.