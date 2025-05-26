В Карелии водитель купил поддельное удостоверение и получил срок

Мужчина приобрел удостоверение после лишения прав.
В городе Суоярви местного жителя осудили за подделку водительского удостоверения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.
Как рассказали в ведомстве, в марте этого года мужчина предъявил документ инспектору ДПС, тот усомнился в его подлинности. Позже выяснилось, что мужчина был лишен прав и купил удостоверение в интернете за 60 тысяч рублей.
Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на пять месяцев. Также ему запретили управлять автомобилем 1 год и 5 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее отправился в колонию водитель самосвала, по вине которого в ДТП погибли трое молодых людей.
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