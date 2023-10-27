В Карелии водитель опрокинул на крышу иномарку и исчез с места ДТП

В ГИБДД республики рассказали об утренней аварии в Кондопожском районе.
Авария произошла 28 октября в районе 8 утра недалеко от Гирваса. Неустановленный водитель за рулем автомобиля Audi не учел дорожные условия. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Машина вылетела в кювет и там перевернулась на крышу. Водитель покинул место аварии, не сообщив в ГИБДД об инциденте.
По факту ДТП проводится проверка.
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