В Карелии водитель опрокинул на крышу иномарку и исчез с места ДТП

В ГИБДД республики рассказали об утренней аварии в Кондопожском районе.

Авария произошла 28 октября в районе 8 утра недалеко от Гирваса. Неустановленный водитель за рулем автомобиля Audi не учел дорожные условия. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Машина вылетела в кювет и там перевернулась на крышу. Водитель покинул место аварии, не сообщив в ГИБДД об инциденте.

По факту ДТП проводится проверка.