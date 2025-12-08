В Карелии водитель оштрафован на 20 тысяч рублей за столкновение с питбайком

Питкярантский городской суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей в отношении местного жителя, виновного в ДТП с причинением вреда здоровью средней тяжести.
Инцидент произошел 18 апреля 2025 года около 11:50, сообщает объединённая пресс-служба судов Республики Карелия. Водитель автомобиля «Шевроле Нива», совершая правый поворот на нерегулируемом перекрестке, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с питбайком, двигавшимся по обочине в попутном направлении. В результате аварии водитель питбайка получил телесные повреждения, которые судебно-медицинская экспертиза квалифицировала как вред здоровью средней тяжести.
В судебном заседании виновник ДТП свою вину не признал, утверждая, что не нарушал Правил дорожного движения. Однако, исследовав материалы дела, судья установил, что водитель «Шевроле Нивы» нарушил пункт 10.1 ПДД РФ, не выбрав безопасную скорость, которая позволила бы контролировать ситуацию.
При назначении наказания были учтены характер правонарушения, обстоятельства дела и личность виновного. Смягчающих или отягчающих обстоятельств не установлено. Решение суда вступило в законную силу.
Ранее мы сообщали, что девушка-водитель пострадала в ДТП в Петрозаводске.