В Карелии водитель сбил пешехода и скрылся

Сбитый пешеход был вынужден самостоятельно обращаться к медикам.

Первого ноября в Суоярви около 7 утра на ул. Гагарина водитель автомобиля «УАЗ» сбил пешехода 1965 года рождения, сообщает Госавтоинспекция.

Водитель с места ДТП скрылся. Пострадавший мужчина самостоятельно обратился в больницу за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Карелии увеличилось число жертв ДТП с участием грузового автомобиля и «легковушки».