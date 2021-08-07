В Карелии водитель устроил столкновение на встречной полосе

Трое человек пострадали в аварии, произошедшей на дороге в Карелии.

ДТП произошло в субботу, седьмого августа, в Пряжинском районе, на трассе «Крошнозеро-Эссойла». Об этом сообщает ГИБДД.

56-летний водитель на «Renault Duster» при прохождении поворота не учел безопасную скорость движения, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2112».

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля «Renault». По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что пенсионер погиб в результате аварии на трассе в Карелии.