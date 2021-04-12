В Карелии водитель "ВАЗ" протаранил две машины и скрылся

Водитель отечественного авто устроил аварию, скрылся с места ДТП, но был установлен полицейскими.

ЧП произошло 11 апреля на 127 километре автодороги "Олонец-Питкяранта-Леппясилта".

Водитель "ВАЗ 2115" при прохождении правого поворота неправильно выбрал скорость движения, допустил занос автомобиля, в результате чего столкнулся с двумя автомобилями, сообщают в Госавтоинспекции Карелии.

После этого он скрылся с места происшествия, о факте ДТП в Госавтоинспекцию не сообщил. Позже водитель был установлен сотрудниками полиции.

Кроме того, нарушитель не выполнил требование правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен.

"Результат освидетельствования показал 1,748 мг/л. Автомобиль перемещён на спецстоянку. Водитель ожидает решение суда", - сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, как пьяный водитель в Карелии сбил дорожный знак и попал в больницу.