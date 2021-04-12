Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Депутат Заксобрания Карелии Виталий Красулин поделился мнением, каким должен быть новый мэр Петрозаводска 18
12.04.2021 11:50
В Карелии 14 человек заявились на праймериз "Единой России" перед выборами в Заксобрание 13
12.04.2021 14:40
С начала года Карелия сократила госдолг почти на 2 миллиарда рублей
12.04.2021 16:06
Бизнесмены в Петрозаводске отремонтировали светофор на пешеходном переходе, где пьяный водитель сбил ребенка 4
12.04.2021 17:01
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 14
12.04.2021 09:43
Мужчина в Борисоглебске задушил напавшую на него бешеную волчицу
12.04.2021 19:10
В школе Карелии, где отравились дети, проведена дезинфекция 2
12.04.2021 08:05

В Карелии водитель "ВАЗ" протаранил две машины и скрылся

Новости. Происшествия
07:25, 13 Апреля 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
Загрузка...

Водитель отечественного авто устроил аварию, скрылся с места ДТП, но был установлен полицейскими.

ЧП произошло 11 апреля на 127 километре автодороги "Олонец-Питкяранта-Леппясилта".

Водитель "ВАЗ 2115" при прохождении правого поворота неправильно выбрал скорость движения, допустил занос автомобиля, в результате чего столкнулся с двумя автомобилями, сообщают в Госавтоинспекции Карелии.

После этого он скрылся с места происшествия, о факте ДТП в Госавтоинспекцию не сообщил. Позже водитель был установлен сотрудниками полиции.

Кроме того, нарушитель не выполнил требование правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен. 

"Результат освидетельствования показал 1,748 мг/л. Автомобиль перемещён на спецстоянку. Водитель ожидает решение суда", - сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, как пьяный водитель в Карелии сбил дорожный знак и попал в больницу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
09.04.2021, 09:59
Появился еще один претендент на пост сити-менеджера Петрозаводска

Аналитика

12.04.2021 15:50
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
А уголек-то коптит 1
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 14
12.04.2021 09:43
«Высший пилотаж финской архитектуры» 6
09.04.2021 12:50
Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской? 11
08.04.2021 11:50
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»