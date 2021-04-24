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В Карелии водитель врезался в бетонное ограждение и перевернулся

Новости. Происшествия
10:14, 25 Апреля 2021
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После столкновения с бетонным препятствием автомобилист был госпитализирован с травмами.

Авария произошла в Питкярантском районе в субботу, 24 апреля, в 21:30 на 103 километре дороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта», сообщают в ГИБДД.

Водитель на «Opel Astra» неверно выбрал скорость при прохождении поворота на месте проведения дорожных работ. В результате этого он врезался в бетонное ограждение и перевернулся.

Водитель получил травмы и был доставлен в больницу Питкяранты.

Ранее сообщалось про аварию на трассе, в которой пострадали москвичи.

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