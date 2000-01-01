РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Тема недели
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
Кинотетрис
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Новости

В Калининграде посмертно наградили жителя Карелии, который спас из воды мужчину с ребенком

13:15

Селянин из Медвежьегорского района украл у приятеля колбасу, кофе и косметичку

13:00

Школы могут появиться в российских больницах для тех, кто лежит более трех недель

12:40

В Карелии водителя-лихача лишили прав и отправили в военкомат

12:30

В Госдуме РФ оценили перспективы перехода к четырёхдневной рабочей неделе

12:20

В Петрозаводске 18-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе

12:10

Более 100 миллионов рублей на покупку инвалидных колясок и слуховых аппаратов получили жители Карелии

12:00

Копия одной из главных римских святынь побывала в Петрозаводске

11:45

В Петрозаводске нашли 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

11:30

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

11:20

В Петербурге прошел XI Международный форум объединенных культур

11:15

«Единая Россия» и две сенсации: в Карелии завершились муниципальные выборы

11:05

21-летний молодой человек погиб при падении из окна в Петрозаводске

11:00

Жителей Карелии предупредили о плановых отключениях электроэнергии

10:50

В лесу в Прионежском районе разыскивают пропавшего мужчину

10:40

Петрозаводский музей запустил «кирпичные игры»

10:25

Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников и потеряли крупные суммы

10:10

В Матросах завершилось строительство фельдершско-акушерского пункта

09:50

Стало известно, что разместится в Доме горного начальника в Петрозаводске после реставрации

09:25

Боксер из Карелии Роман Богданов стал чемпионом международного турнира

09:00

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

08:40

Под Петрозаводском две машины перевернулись после мощного столкновения

08:20

В Карелии поисковики разыскивают женщину, которая ушла в лес

08:00

На трассе «Кола» ограничат движение транспорта

07:40

С 15 сентября в Китае вводится пробный безвизовый режим для россиян

07:20

«Территорию здоровья» организуют в Петрозаводске

07:00

Деревянное здание загорелось в Беломорске

06:40

Грузовой автомобиль с прицепом вылетел с дороги в Карелии

21:00

В Петрозаводске завершился сезон «Открытого пианино» в Ротонде

20:00

Больше трёх миллионов рублей потеряли жители Карелии из-за мошенников

18:30

Более 30 ДТП с участием диких животных зафиксировали в Карелии с начала года

17:40

Человек погиб на пожаре в Петрозаводске

16:05

Мужчина утонул во время рыбалки в Карелии

15:30

В Карелии проходит основной день голосования на муниципальных выборах

14:20

Петрозаводские спасатели вывели из леса мужчину с внучкой

13:50

Фестиваль «Алые паруса над Онего» прошёл в Петрозаводске

13:30

В Карелии поисковики вывели из леса пенсионерку, которая заблудилась

12:30

В Ленинградской области при сходе с рельсов тепловоза погиб машинист

11:40

Жителей Карелии приглашают на закрытие сезона «Открытого пианино»

11:10

Две бани и сарай горели в Прионежском районе

10:30

В Кеми полыхало деревянное здание

09:50

Карелия лидирует по заболеваемости раком в России

09:20

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

08:40

Жителям Карелии предлагают стать волонтёрами на легкоатлетическом кроссе

07:30

Беспилотники атаковали соседний с Карелией регион

04:08

Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве рядом с Карелией

03:03

«12 часов в день»: в Госдуме подсчитали, сколько времени школьникам приходится тратить на учёбу

00:10
В Карелии водителя-лихача лишили прав и отправили в военкомат
Сегодня 12:30 Дорожная хроника
Поделиться

Молодой водитель, который неоднократно нарушал правила дорожного движения, на четыре месяца стал пешеходом. В ходе проверки выяснилось, что парень нарушил не только ПДД.

фото: © «Вкратце Петрозаводск»

Очевидец снял одно из нарушений на видео, ролик был  опубликован в соцсетях. На записи видно, как водитель совершил обгон через сплошную, превысив при этом разрешенную скорость. Как стало известно нашему изданию, грубое нарушение допустил молодой человек 2000 года рождения на автомобиле Mercedes-Benz, это произошло 9 августа на дороге к аэропорту Петрозаводска.

После публикации ролика с опасной ездой прокуратура Прионежья провела проверку. Выяснилось, что водитель систематически нарушал ПДД. Мировой судья 12 сентября 2025 года лишил его прав на 4 месяца по статье о повторном нарушении правил обгона.

Кроме того, выяснилось, что 25-летний молодой человек — военнообязанный, но при этом он не проходил службу в армии. Ему вручили повестку для явки в военный комиссариат и разъяснили ответственность за уклонение от службы. 

Обсудить (0) в ленту
Парусники, шпаги, гардемарины - фестиваль "Алые паруса над Онего" прошел в Петрозаводске
Большие и маленькие, мохнатые и гладкошерстные - сразу две выставки собак прошли в Петрозаводске
В Петрозаводске прошел финал конкурса «Дока» среди лучших сотрудников «Российских коммунальных систем»
В торговом центре «Тетрис» устроили большой праздник для детей в День знаний
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение