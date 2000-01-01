В Карелии водителя-лихача лишили прав и отправили в военкомат

Молодой водитель, который неоднократно нарушал правила дорожного движения, на четыре месяца стал пешеходом. В ходе проверки выяснилось, что парень нарушил не только ПДД.

Очевидец снял одно из нарушений на видео, ролик был опубликован в соцсетях. На записи видно, как водитель совершил обгон через сплошную, превысив при этом разрешенную скорость. Как стало известно нашему изданию, грубое нарушение допустил молодой человек 2000 года рождения на автомобиле Mercedes-Benz, это произошло 9 августа на дороге к аэропорту Петрозаводска.

После публикации ролика с опасной ездой прокуратура Прионежья провела проверку. Выяснилось, что водитель систематически нарушал ПДД. Мировой судья 12 сентября 2025 года лишил его прав на 4 месяца по статье о повторном нарушении правил обгона.

Кроме того, выяснилось, что 25-летний молодой человек — военнообязанный, но при этом он не проходил службу в армии. Ему вручили повестку для явки в военный комиссариат и разъяснили ответственность за уклонение от службы.