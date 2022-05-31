В Карелии водителю, дважды попавшемуся пьяным за рулем, грозит до 2 лет колонии

В Кемском районе будут судить водителя, повторно управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По сообщению прокуратуры Карелии, утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя поселка Рабочеостровск Кемского района. Мужчина во второй раз попался пьяным за рулем.

Как выяснилось, водитель ранее был оштрафован на 30000 рублей и лишен права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев за совершение административного правонарушения. При этом выводов для себя не сделал и вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудниками полиции правонарушитель был отстранен от управления, задержан, а автомобиль был изъят и отбуксирован на штрафную стоянку.

Уголовное дело направлено в Кемский городской суд. Мужчине грозит штраф от 200000 до 300000 рублей или до 2–х лет колонии с лишением права управления занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Ранее сообщалось, пьяный водитель в Петрозаводске подрался с полицейскими.