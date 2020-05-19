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В Карелии военные, пострадавшие в борьбе с терроризмом, могут получить сразу несколько выплат

Новости. Общество
18:40, 19 Мая 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Еще в марте Владимир Путин внес поправки в закон "О противодействии терроризму", сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Петрозаводского гарнизона.

Военнослужащие, пострадавшие в операциях по борьбе с терроризмом, теперь могут рассчитывать на единовременное пособие вне зависимости от других выплат.

Раньше нужно было выбирать, по какому основанию будет предоставляться выплата, если их несколько.

По словам главы профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, законопроект имеет важное социальное значение и восстанавливает справедливость в отношении участников антитеррористических операций. 

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