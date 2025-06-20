В Карелии военный контракт помог мужчине расплатиться за алименты

Дознаватель помог должнику по алиментам расплатиться с долгами

В Карелии мужчина, который потерял работу из-за прогулов и долгое время не мог платить алименты на сына, смог расплатиться с долгом. Ситуация решилась благодаря помощи дознавателя судебных приставов, от которого мужчина узнал о возможности заключить военный контракт. Об этом рассказали в УФССП по республике.



Мужчина потерял работу из-за прогулов, связанных со злоупотреблением спиртными напитками. У него копились долги по алиментам на сына, которые из-за отсутствия дохода не уменьшались.



Из-за неуплаты возник вопрос о привлечении к уголовной и административной ответственности. Во время допроса мужчина узнал о возможности службы по контракту и решил сменить свой образ жизни и окружение. После получения первой социальной выплаты у новоиспеченного военнослужащего всё же получилось выплатить накопившийся долг.