В Карелии волки разорвали сторожевую собаку (ВИДЕО)

В Пряжинском районе Карелии волки убили сторожевого пса.

В селе Крошнозеро, на территории рыбзавода, два волка разорвали собаку. Об этом говорится в сообщении паблика «Моя Карелия | Петрозаводск | Горячие новости».



«Все произошло на глазах у женщины-охранника. Второго пса хищники не стали трогать. Погибшая собака прожила на территории предприятия семь лет. Ее останки утром местные нашли недалеко от жилых домов».



Люди уверены, пишут администраторы паблика, что рядом с селом прижилась стая волков, поскольку жители постоянно замечают их следы, в том числе, на придомовых участках.