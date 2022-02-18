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В Карелии волонтеры поставили на ноги собаку, которую бросили умирать люди (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:18, 19 Февраля 2022
фото: Благотворительный фонд «РЕКС» / ВК

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Добровольцы Благотворительного Фонда помощи бездомным животным «РЕКС» спасли собаку Умку, которая с тяжелыми травмами была брошена на свалке.

Собака породы алабай по кличке Умка прошла реабилитацию и начала ходить. Пса спасли представители Благотворительного Фонда помощи бездомным животным «РЕКС». 

Горожане обнаружили собаку, когда та лежала на свалке с переломом бедра и переломом таза. Сейчас президент Фонда Александра Сухова заявила в соцсети, что собака начала ходить и нуждается в новом хозяине.

«Она пошла, она ходит. Мы верили, вы верили. И у нас получилось, у Умки получилось. Сейчас собака находится в реабилитационном центре в Красном селе Ленинградской области. Красотка стерилизована, привита, восстановлена после операции и, наконец, пошла. Готова отправиться в семью», — заявила Александра Сухова.

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