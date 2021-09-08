В Карелии волонтеры предлагают обеспечить наклейками людей с деменцией

Добровольцы предлагают снабдить пожилых людей с деменцией термонаклейками с QR-кодом и контактным телефоном для того, чтобы им было проще помочь.

Термонаклейки, которыми добровольцы предлагают обеспечить людей с деменцией, могут помочь в их розыске. Об этом сообщает команда «Доброспас».

Общественники предлагают обеспечить нуждающихся в контроле граждан с деменцией термонаклейками с индивидуальным QR-кодом и контактным телефоном, на который может позвонить любой прохожий.

«Уникальность системы — абсолютная безопасность, дешевизна и простота системы визуальной идентификации людей с потерями памяти: код не содержит ни персональных данных, ни производных от них. Это лишь комбинация цифр, которую обнаруживший человека с термонаклейкой должен продиктовать специалисту колл-центра (поисковику); тот свяжется с родственниками подопечного, телефоны (без ФИО) которых привязаны в базе данных к конкретному коду. Термонаклейки не только облегчают поиск людей с деменцией, но и способствуют их социализации», — говорится в сообщении «Доброспаса».

Добровольцы поясняют, что значок будет служить сигналом о том, что на данного человека нужно обратить особое внимание. Знак должен указывать на то, что его обладатель не должен находится один на улице, и, возможно, именно сейчас ему нужна помощь, о которой он не может попросить.

Представители «Доброспаса» намерены продвигать проект в Карелии и создавать места выдачи наклеек.

Деменция - возрастные проблемы с памятью и старческое слабоумие. Наиболее распространенный тип деменции - болезнь Альцгеймера, сообщают общественники. Такие пациенты могут уйти из дома и потеряться.

«Люди, столкнувшиеся с проблемой провалов памяти у своих близких, пытаются сообщить информацию о них окружающим разными способами: кладут в карманы записки с адресами, используют какие-то кулоны и так далее. Но тут-то и кроется проблема, ведь никто не станет проверять карманы у незнакомого пожилого человека, даже если видит, что тот, возможно, нуждается в помощи. Для решения этой проблемы Калининградский фондом „Виктория“ был создан проект „Помогите мне вернуться домой“. Основная идея проекта — актуализация проблематики людей с деменцией. Сформировать в обществе более осознанное отношение к проблеме деменции, а в идеале обеспечить полноценное приятие людей с деменцией — главная, масштабная миссия проекта „Помогите мне вернуться домой“», — сообщает «Доброспас».