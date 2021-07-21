Реклама
Прислать новость
Скоропостижно скончался бывший начальник УФСИН Карелии
Сегодня 09:05
В Карелии введен режим чрезвычайной ситуации 10
21.07.2021 21:32
«Нас осталось 14»: Профессионалам в Карелии, которые умеют тушить лесные пожары, платят 20 тысяч рублей в месяц 15
Сегодня 12:12
Пассажир поезда показал, как горит Карелия (ВИДЕО)
Сегодня 07:00

В Карелии волонтеры собрали корм для собак в поселке, пострадавшем от пожаров

Новости. Общество
13:52, 22 Июля 2021
фото: Благотворительный фонд «РЕКС» / ВК

Добровольцы собрали гуманитарную помощь для собак, живущих на территории пострадавшего от лесных пожаров поселка Найстенъярви.

Благотворительный фонд «РЕКС» собрал за два дня значительный объем корма для животных поселка Найстенъярви, где горят леса. Об этом говорится в паблике фонда.

Горожане привозили корм волонтерам и переводили деньги на его приобретение. Гуманитарный груз будет отвезен в Найстенъярви, сообщили добровольцы.

«Собаки в деревне лучше едят влажный корм, поэтому мы будем смешивать сухой корм с влажным», — заявляют представители благотворительного фонда «РЕКС».

Ранее сообщалось, что Центр добровольческой помощи пожарным и жителям республики отправил в Суоярвский район продукты и необходимый для тушения инвентарь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-07-22 15:26:48
Писали, тяжелые зерновозы сильно портят дороги.
Беня
2021-07-22 15:02:47
Собаки это святое :)
Человечеству вернее собак только крысы. Последние нас никогда не бросят, как бы мы их не обижали :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
19.07.2021, 11:11
«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 16:38
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»

Аналитика

Сегодня 10:50
Обществоведение
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
Если вы собрались в отпуск и вам срочно требуется ПЦР-тест, то «Клиники на Чайкиной» сделают его профессионально, с грамотно оформленным сертификатом.
Осторожно, стреляет! 5
Сегодня 10:17
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
«Мы умоляли о помощи» 7
20.07.2021 07:48
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы» 12
19.07.2021 16:38
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 5
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»