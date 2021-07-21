В Карелии волонтеры собрали корм для собак в поселке, пострадавшем от пожаров

Добровольцы собрали гуманитарную помощь для собак, живущих на территории пострадавшего от лесных пожаров поселка Найстенъярви.

Благотворительный фонд «РЕКС» собрал за два дня значительный объем корма для животных поселка Найстенъярви, где горят леса. Об этом говорится в паблике фонда.

Горожане привозили корм волонтерам и переводили деньги на его приобретение. Гуманитарный груз будет отвезен в Найстенъярви, сообщили добровольцы.

«Собаки в деревне лучше едят влажный корм, поэтому мы будем смешивать сухой корм с влажным», — заявляют представители благотворительного фонда «РЕКС».

Ранее сообщалось, что Центр добровольческой помощи пожарным и жителям республики отправил в Суоярвский район продукты и необходимый для тушения инвентарь.