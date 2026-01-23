В Карелии волонтеры спасли пенсионера, который остался без дома

Активисты поисково-спасательного отряда «Длинный Берег» помогли 70-летнему Михаилу Васильевичу, оказавшемуся на улице.

На днях мужчину заметили в магазине в Питкяранте.

Как рассказали вонтеры, пенсионер приехал из Сортавальского района к другу, а тот уже умер. Возвращаться Михаилу Васильевичу было некуда — по словам мужчины, родной брат выгнал его из дома, собственного жилья у него нет.

— В голове роились мысли, планы, варианты. Главное — не дать угаснуть в Михаиле Васильевиче искре надежды. Ведь в его глазах, несмотря на все невзгоды, еще теплится вера в человеческую доброту. И мы обязаны оправдать эту веру, — поделились волонтеры.

Активисты быстро нашли пожилому мужчине ночлег, а на следующее утро связались с кризисным центром в Петрозаводске и организовали ему поездку туда. Теперь Михаил Васильевич находится в тепле и безопасности.

