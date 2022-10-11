В Карелии волонтеры заготавливают дрова и строят дома семьям мобилизованных

Карельский штаб #Мывместе принимает заявки на оказание бытовой и психологической помощи семьям военнослужащих.

В минувшую субботу, 15 октября, волонтеры карельского штаба #Мывместе побывали в Чалне, где помогли семье мобилизованного заготовить дрова на зиму. Активисты распилили и перевезли дрова во двор. Сегодня активисты поедут в другой поселок помогать семье строить дом. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Штаб получает разные заявки: кто-то нуждается в психологической или юридической помощи, но самая популярная — это бытовая, мужская работа по дому. Сейчас у активистов в работе 10 заявок. Например, запрос из Кеми, где семье мобилизованного требуется помощь волонтера, который смог бы отводить утром ребенка в детский сад, а вечером забирать. Сейчас волонтеры занимаются решением этого вопроса», - пишет руководитель республики на своей странице в соцсети.

Глава Карелии напомнил, региональный штаб Всероссийской акции #Мывместе работает для поддержки мобилизованных граждан и их семей с 29 сентября. Сотрудники колл-центра принимают заявки на оказание бытовой и психологической помощи семьям военнослужащих. Оставить заявку можно по телефону единой «горячей» линии по номеру: 8 (800) 200-34-11.

Вчера волонтеры карельского штаба #МЫВМЕСТЕ приехали в Чалну и помогли семье мобилизованного заготовить дрова на зиму. Активисты распилили и перевезли дрова во двор.

«С каждым днем заявок в штаб поступает все больше, поэтому очень нужны помощники. Для того, чтобы стать волонтером, необходимо зайти на сайт Добро.ру и заполнить заявку», - пишет Парфенчиков.

Ранее сообщалось, благотворительный концерт в поддержку мобилизованных пройдет в Петрозаводске.