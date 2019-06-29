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Новости. Криминал
10:05, 29 Июня 2019
фото: pixabay

В Карелии вор открыл дачный сезон раньше владельца приусадебного хозяйства и попал под уголовную статью

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Кондопожские полицейские раскрыли кражу, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции с заявлением обратился житель Кондопоги. Он рассказал о том, что с территории его дачи, которая находится в отдаленном поселке, похищены: плуг, велосипеды, рыболовные снасти, точильный станок, триммер и другое имущество.

Мужчина зиму проводил в городе и только летом приезжал дачу, поэтому не мог точно пояснить, когда именно произошла кража.

В этом разобрались сотрудники уголовного розыска. При проведении оперативно-розыскных мероприятий они установили подозреваемого – 46-летнего жителя этого же поселка.

В ходе беседы подозреваемый пояснил, что знал о пустующей даче и предполагаемом имуществе, за которое можно выручить деньги. Поэтому, разбив окно и повредив замок, он проник в хозяйственную постройку и вынес оттуда то, что могло пойти на продажу. Общий ущерб составил 28,5 тыс. рублей.

Часть похищенного он успел сдать на металлолом, остальное изъято сотрудниками полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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