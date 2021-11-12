В Карелии вор украл у пенсионерки вещи покойного супруга

В Беломорске сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу.

В полицию Беломорского района обратилась 80-летняя горожанка и сообщила о краже из квартиры, информирует МВД. Пока она гостила у родственников, неизвестный вскрыл замок, проник в жильё и незаконно завладел различным имуществом: чугунной плитой для печи, электропроводами и одеждой покойного мужа.

О случившемся женщина узнала от соседа, столкнувшегося в подъезде с незнакомцем, у которого в руках было несколько пакетов с вещами. Тот выбросил их, когда его застали врасплох, и убежал. На место прибыла следственно-оперативная группа, но выброшенные злоумышленником вещи не были обнаружены. Причинённый ущерб составил не менее 4 500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к имущественному преступлению причастен 59-летний ранее имевший проблемы с законом житель Беломорска. Подозреваемый рассказал, что вернулся на место преступления, забрал оставленные пакеты и спрятал их. В дальнейшем часть похищенного — электропровод — он сбыл, остальное выдал стражам правопорядка.

По части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

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