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В Карелии воришки пытались украсть из магазинов мойку и средство для стирки

Новости. Криминал
09:27, 28 Июля 2021
фото: pixabay.com / Couleur

На пути у магазинных воров вновь встали сотрудники Росгвардии.

Утром 27 июля сработала тревожная сигнализация в одном из строительных магазинов Петрозаводска, сообщают в Росгвардии. Представители торгового заведения пояснили сотрудникам отдела вневедомственной охраны, что неизвестный гражданин похитил мойку высокого давления стоимостью около 17 тысяч рублей. Личность нарушителя была установлена — им оказался 54-летний горожанин.

В этот же день в сетевой магазин Кондопоги выезжала группа задержания районного отдела вневедомственной охраны. Прибывшие на место росгвардейцы увидели, как работники торгового заведения удерживают у входа молодого человека. Позже выяснилось, что он причастен к попытке хищения. 18-летний местный житель взял с прилавка средство для стирки и без оплаты пронес мимо кассы самообслуживания.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителей и передали их полиции.

Ранее сообщалось, что в городе бумажников в Карелии задержали участника драки, матом разговаривающего с полицейским.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-28 11:46:59
Сколько ещё так жить будем? Фамилии надо обнародовать. Враньё и воровство - способ выживания нашей цивилизации. Не зря сказки выдумали про скатерть-самобранку.
Гость
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