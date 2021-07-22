В Карелии воришки пытались украсть из магазинов мойку и средство для стирки

На пути у магазинных воров вновь встали сотрудники Росгвардии.

Утром 27 июля сработала тревожная сигнализация в одном из строительных магазинов Петрозаводска, сообщают в Росгвардии. Представители торгового заведения пояснили сотрудникам отдела вневедомственной охраны, что неизвестный гражданин похитил мойку высокого давления стоимостью около 17 тысяч рублей. Личность нарушителя была установлена — им оказался 54-летний горожанин.

В этот же день в сетевой магазин Кондопоги выезжала группа задержания районного отдела вневедомственной охраны. Прибывшие на место росгвардейцы увидели, как работники торгового заведения удерживают у входа молодого человека. Позже выяснилось, что он причастен к попытке хищения. 18-летний местный житель взял с прилавка средство для стирки и без оплаты пронес мимо кассы самообслуживания.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителей и передали их полиции.

Ранее сообщалось, что в городе бумажников в Карелии задержали участника драки, матом разговаривающего с полицейским.