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В Карелии воспитателям выплатили 2,4 миллиона рублей долга за переработки

Новости. Суды
12:15, 14 Июля 2025
фото: © Unsplash

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Педагогам выплатили долг за девять месяцев работы в дошкольном образовательном учреждении.

В Костомукше после проверки прокуратуры 20 педагогам выплатили долг по заработной плате. По данным прокуратуры республики, перерасчет заработной платы составил более 2,4 млн рублей.

Прокуратура города Костомукша Республики Карелия провела проверку соблюдения трудовых прав воспитателей дошкольных образовательных учреждений.

По предварительным данным, более 20 педагогов, которые присматривали за детьми с ограниченными возможностями здоровья, работали сверхурочно; работодатель не выплачивал им компенсацию и не предоставлял удлиненный оплачиваемый отпуск. Такой режим работы длился с сентября 2024 года по май 2025.

Из-за выявленных нарушений прокуратура потребовала устранить нарушения. Также известно, что до сентября этого года запланировано предоставление оплачиваемых отпусков.

 

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