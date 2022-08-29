В Карелии воссоздадут атмосферу боев 1941 года

Автопробег и масштабная реконструкция боев начала Великой Отечественной войны пройдут возле Петрозаводска 10 сентября.
Сегодня, 10 сентября, с 12.00 на юге Карелии состоится автопробег «Петрозаводск-Курган Славы». Мероприятие будет посвящено дню освобождения карельской столицы в Великой Отечественной войне.
На Кургане Славы возле поселка Виллагора пройдет траурный митинг и захоронение с воинскими почестями останков солдат, погибших при обороне Петрозаводска в 1941 году, а также состоится масштабная военно-историческая реконструкция боёв начала войны.
Также желающие смогут увидеть выставку поисковых находок и угоститься солдатской кашей в полевой кухне.
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