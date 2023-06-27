В Карелии восстанавливают «Ладожскую крепость» (ФОТО)

Глава республики рассказал о реставрации в городе Сортавала.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о реконструкции в крупнейшем городе Приладожья исторического здания — Сортавальского колледжа.

«Само здание — уникальное, интересной формы, с винтовыми лестницами, высокими потолками. Оно было построено более 90 лет назад для полувоенной организации — Сортавальского оборонного общества. Название соответствующее — Ладожская крепость», — написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава Карелии напомнил, что позже, в середине 1950-х годах в здании открылся техникум советской торговли. В память об этом на фасаде оставили прежнее название.