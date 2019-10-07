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Новости. Общество
11:55, 07 Октября 2019
фото: monuments.karelia.ru

В Карелии восстановят рухнувший барельеф "Расстрел с ангелом-хранителем" на мемориальном кладбище "Сандармох"

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На эти цели республиканские власти планируют выделить из регионального бюджета 2,3 миллиона рублей.

Власти Карелии намерены направить 2,3 миллиона рублей на восстановление барельефа "Расстрел с ангелом-хранителем" на мемориальном кладбище "Сандармох" в окрестностях Медвежьегорска, где в годы сталинского террора проходили массовые казни политзаключенных. Глава республики Артур Парфенчиков внес на рассмотрение карельского парламента проект бюджетных поправок, которые предусматривают  выделение этой суммы до конца нынешнего года.

Напомним, установленный на монументе в Сандармохе барельеф "Расстрел с ангелом-хранителем" обрушился в 2006 году, однако республиканские власти до сих пор не могли восстановить памятник, к которому ежегодно возлагают венки и цветы жители многих стран мира. Автором барельефа является известный петрозаводский скульптор Григорий Салтуп.     

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Юлия Юрьева
2019-10-07 13:52:34
Так ведь не было там никаких красноармейцев. А были те, кому памятник стоит. И не один . Их там очень много. До чего же эти сталинисты бессердечные люди! Уж к старости пора бы подобреть. А Парфёнчиков за ум взялся.
однозначно
2019-10-07 12:07:17
Лучше бы поставили памятник расстрелянным красноармейцам. Парфенчиков заигрывает с местечковой либерастней и к добру это не приведет.
кир
2019-10-07 12:39:23
однозначно, тоже так считаю.
Гость
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