В Карелии восстановлено движение на трассе, которую перекрыл большегруз после ДТП

Открыто движение для транспорта на автодороге «Кола» – Нильмозеро – Нильмогуба, где фура перекрыла трассу, сообщили в Минтрансе Карелии.

По информации Управтодора республики, на участке автомобильной дороги «Кола, км 1051» — Нильмозеро — Нильмогуба обеспечен проезд всех транспортных средств. В ликвидации последствий ДТП с участием большегруза была задействована техника Лоухского ДРСУ. Для координации работ на место аварии прибыл также ведущий эксперт дорожного хозяйства Управтодора.

Напомним, фура не смогла подняться в гору и заблокировала региональную трассу в сторону Нильмогубы.

В Минтрансе республики отметили, диспетчерская служба регионального учреждения работает в круглосуточном режиме. Прием обращений от граждан и организаций по вопросам состояния дорожной сети осуществляется по телефону 8 (8142) 59-99-89, а также по электронной почте: disp@upravtodor-rk.ru.