В Карелии возбудили уголовное дело после страшного пожара, в котором погибли три человека

Погибли двое мужчин и женщина, все – члены одной семьи.

24 июня в деревне Тахтасово Олонецкого района произошел пожар в частном доме. На месте погибли двое мужчин, 36 и 40 лет, позже в больнице скончалась 52-летняя хозяйка дома.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей. Сейчас устанавливают причины возгорания, проводятся экспертизы.

Напомним, во время пожара пострадали еще две женщины, их госпитализировали. Двое детей смогли самостоятельно выбраться из горящего дома.

Ранее дочь погибшей женщины написала в соцсетях пост с информацией о том, как можно помочь пострадавшим. Девушка рассказала, что семья в пожаре потеряла все имущество.