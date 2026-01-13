В Карелии возбуждено уголовное дело отношении ударившего бутылкой инспектора ГАИ

Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Сегежи. Мужчина обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.
Вечером 8 января 2026 года подозреваемый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и не имея на это права, был остановлен инспектором ДПС. В момент, когда инспектор пытался задержать его для составления протокола, водитель резко начал движение. Он набрал скорость и стал маневрировать вблизи припаркованных машин, протащив за собой сотрудника полиции, который удерживался за дверь автомобиля. Опасаясь за свою жизнь, инспектор был вынужден отпустить руки и упал на проезжую часть. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.
Личность подозреваемого была установлена в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий следователей и сотрудников уголовного розыска ОМВД России «Сегежский». Мужчина был задержан. При задержании оказал сопротивление и ударил одного из сотрудников бутылкой по голове. Второму полицейскому пришлось применить табельное оружие. По ходатайству следователя суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Ранее мы сообщали, что в Карелии сотрудник ГАИ стрелял в напавшего на него нарушителя.