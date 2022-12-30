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В Карелии возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с двумя погибшими

Новости. Криминал
19:12, 06 Января 2023
фото: © прокуратура Карелии/ВК

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После трагической аварии на трассе в Карелии правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщили в прокуратуре Карелии. В надзорном органе расследование взяли под контроль.

Напомним, по предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 6 января в 09.50 на 388 километре федеральной трассы «Кола» произошла смертельная авария

40-летний водитель автомобиля Škoda из Мурманской области, двигаясь со стороны Петербурга, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Suzuki.

По предварительным данным, в Škoda погибли водитель и его 21-летняя пассажирка. Еще два пассажира получили травмы.

В автомобиле Suzuki пострадала 61-летняя женщина-водитель. Все раненые госпитализированы. Трагедия произошла недалеко от Пряжи, в районе поворота к деревне Киндасово. Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работает полиция.

По информации министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, переведен в ИТАР пряжинской ЦРБ. 

На место происшествия выезжал и.о. прокурора Пряжинского района Константин Игнатенко.

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