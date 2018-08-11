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Новости. Происшествия
11:25, 11 Августа 2018
фото: "Большая российская энциклопедия" (автор фото: П. Павлинов).

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту уничтожения Успенской церкви

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Следственными органами Следственного комитета РФ по РК принято к производству уголовное дело по факту уничтожения церкви Успения Пресвятой Богородицы.

 

Дело возбуждено органом дознания ОМВД России по Кондопожскому району  по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, взятого под охрану государства.

Об этом сообщает сайт карельского Следственного комитета

Как сообщают в комитете, в настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы, иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Успенская церковь была полностью уничтожена огнем 10 августа.

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