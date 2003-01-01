В Карелии возбудили уголовное дело после массового заболевания школьников

Основанием для возбуждения дела стало обращение детей с признаками кишечной инфекции в медицинское учреждение.
Следственный комитет по Республике Карелия возбудил уголовное дело по факту массового заболевания учащихся Нововилговской средней школы №3. Основанием для возбуждения дела стало обращение за медицинской помощью детей с признаками кишечной инфекции 2 октября.
Уголовное дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
— В настоящее время следователями произведен осмотр пищеблока и иных помещений учебного учреждения, изъята необходимая документация по ведению учета пищевой продукции, допрашиваются работники из числа администрации школы и организации, оказывающей услуги по предоставлению питания для школьников,— рассказали в Следкоме Карелии.Напомним, ранее сообщалось о массовом заболевании 27 учащихся начальных классов Нововилговской школы №3, у которых была диагностирована острая кишечная инфекция. Один ребенок был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, остальные получали амбулаторное лечение. Специалисты Прионежского филиала Республиканской больницы им. В.А. Баранова проводили необходимые противоэпидемические мероприятия.